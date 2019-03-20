Анастази: хочу поблагодарить всех матерей игроков «Гданьска»

Главный тренер польского «Гданьска» Андреа Анастази прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче казанский «Зенит» на выезде победил «Гданьск» в пяти сетах. В домашней встрече команда Владимира Алекно проиграла на тай-брейке, но сумела одолеть соперника в «золотом» сете — 15:12.

«После такого матча я хочу поблагодарить матерей всех своих игроков за то, что они родили и воспитали таких прекрасных спортсменов. После такого выдающегося выступления это меньшее, что я могу сказать. Думаю, сегодня мы сделали хорошую вещь для польского волейбола. Мы показали Европе и миру, что в Польше есть прекрасные команды.

Конечно, мои игроки делали отличные вещи на площадке: они отчаянно сражались, играли со всей своей энергией. Мы продемонстрировали отличный волейбол. Это был изумительный матч, и я рад за болельщиков из Гданьска, которые энергично поддерживали нас на трибунах.

В этом сезоне мы здорово сыграли в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Польши мы не так хороши. Матчи Лиги чемпионов требуют огромных затрат энергии, ты играешь с такими командами, как «Зенит-Казань», и при этом команда должно хорошо выглядеть в национальном чемпионате. Это нелегко. Это единственная вещь, которой я могу быть недоволен в сезоне.

Когда у команды была возможность показать свой уровень, как в игре с «Зенитом», она это сделала", — цитирует Анастази официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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