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Гидетти: нам нужно будет упорно работать, чтобы победить московское «Динамо»

Гидетти: нам нужно будет упорно работать, чтобы победить московское «Динамо»
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча женской Лиги чемпионов с московским «Динамо». Встреча состоится в Стамбуле сегодня, 20 марта. В первой игре подопечные Александра Сукомела одержали победу со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

«Мы очень рады возможности провести столь важный матч на своей площадке. В Москве нам противостояла очень хорошая команда. Конечно, у „Динамо“ мощные и высокие блокирующие.

Процесс подготовки к игре идёт отлично. Московское «Динамо» — прекрасная команда. Нам нужно будет упорно работать, чтобы победить её. Мы хотим сыграть как можно лучше и пробиться в полуфинал", — приводит слова Гидетти официальный сайт ЕКВ.

«Вакифбанк» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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