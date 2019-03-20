Гидетти: нам нужно будет упорно работать, чтобы победить московское «Динамо»

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча женской Лиги чемпионов с московским «Динамо». Встреча состоится в Стамбуле сегодня, 20 марта. В первой игре подопечные Александра Сукомела одержали победу со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).



«Мы очень рады возможности провести столь важный матч на своей площадке. В Москве нам противостояла очень хорошая команда. Конечно, у „Динамо“ мощные и высокие блокирующие.

Процесс подготовки к игре идёт отлично. Московское «Динамо» — прекрасная команда. Нам нужно будет упорно работать, чтобы победить её. Мы хотим сыграть как можно лучше и пробиться в полуфинал", — приводит слова Гидетти официальный сайт ЕКВ.

«Вакифбанк» является действующим победителем Лиги чемпионов.