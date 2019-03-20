Гюркайнак: «Вакифбанк» извлёк урок из первого матча с московским «Динамо»

Волейболистка турецкого «Вакифбанка» Мелис Гюркайнак поделилась ожиданиями от ответного четвертьфинального матча женской Лиги чемпионов с московским «Динамо». Встреча состоится в Стамбуле сегодня, 20 марта. В первой игре подопечные Александра Сукомела одержали победу со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 25:23, 21:25, 15:13).

«Мы понимали, что игра в России будет непростой. Думаю, мы всей командой извлекли уроки из той встречи. Мы хотим выйти дальше, проявив командный дух на своей площадке. Мы проведём одну из самых важных игр сезона и рассчитываем на поддержку своих болельщиков», — приводит слова Гюркайнак официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Вакифбанк» является действующим победителем Лиги чемпионов.