Тренер «Монцы»: нужно оказать давление на «Белогорье» с первого финального матча

Главный тренер итальянской «Монцы» Фабио Соли поделился ожиданиями от первого финального матча Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». Встреча состоится в Италии сегодня, 20 марта.

«Нам нужно проявить терпение, так как это будет матч высокого уровня. Наш соперник — топ-клуб. Конечно, оппонент будет уверен в себе, потому что этот трофей — единственный, которого нет в его коллекции. Мы хотим оказать давление на соперника с первого матча. Откладывать это на второй матч нельзя.

«Белогорье» обладает гораздо большим опытом подобных матчей, но мы выйдем на игру с настроем исполнить свою мечту. Мы достигли первой цели — теперь нужно терпение и настрой», — приводит слова Соли официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ответная игра состоится в Белгороде 27 марта.

Хтей: хотим выиграть Кубок вызова, чтобы копилка «Белогорья» была полна