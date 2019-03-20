Вербов: уже официально могу сказать, что два месяца и всё – заканчиваю

37-летний либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с польским «Гданьском» подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона. Подопечные Владимира Алекно пробились в полуфинал, выиграв «золотой» сет.



«Хочу поздравить всех болельщиков с победой – Казань, Россию. Спасибо «Гданьску». Они на самом деле показали запредельный уровень игры, мы давно не встречали такого сопротивления. Вся команда играла чётко, без ошибок. Мы ничего не могли поделать с Музаем, центры у них хорошо сыграли. Это был отличный матч, который войдёт в историю своей продолжительностью.



Если честно, уже тяжело. Такие матчи, конечно, доставляют удовольствие, но надо понимать, что решающие матчи плей-офф – это лишь часть сезона. Чтобы до них дойти, нужно проделать большую работу, и она уже даётся тяжело. Хочется закончить на хорошей ноте, а не чтобы утаскивали с площадки. К тому же у меня уже есть цель, к которой я иду. Уже официально могу сказать, что два месяца и всё – заканчиваю», – приводит слова слова Вербова «Спорт Бизнес Online».

В составе сборной России Вербов стал двукратным призёром Олимпийских игр, выиграл чемпионат Европы 2013 года и Мировую лигу 2013 года. На клубном уровне он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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