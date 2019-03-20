Теппан: играть на выезде с питерским «Зенитом» — это тяжёлое испытание

Диагональный польской «Скры» Рене Теппан поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом». В первой встрече команда из Белхатува победила со счётом 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 20 марта.

«Мы одержали важную победу в первом матче. Однако это было на своей площадке, сейчас нам будет гораздо труднее. Играть в гостях с командой калибра «Зенита» — тяжёлое испытание и серьёзный вызов. Наверняка зенитовцы будут подавать острее и лучше по сравнению с матчем в Польше. Нам надо удержать приём и с первого до последнего розыгрыша оставаться единой командой. В любом случае всех любителей волейбола ожидает очень интересная игра», — приводит слова Теппана официальный сайт «Зенита».

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