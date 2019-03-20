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Нгапет: Леон — кубинец, но теперь будет выступать за Польшу. Я этого не понимаю

Нгапет: Леон — кубинец, но теперь будет выступать за Польшу. Я этого не понимаю
Волейбол / Международный волейбол

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет признался, что считает несправедливым тот факт, что кубинец Вильфредо Леон получил право выступать за сборную Польши.

«Леон — кубинец. Он родился там и играл за сборную Кубы в важных турнирах. А теперь он будет выступать за другую страну? Я этого не понимаю. Думаю, большинство людей думают так же.

Но я вижу, что другие игроки тоже так поступают. Несколько лет назад я дал большое интервью итальянским СМИ, и меня спросили: «Как вы относитесь к тому, что кубинец Османи Хуанторена будет играть за Италию?» Я ответил: «Я француз и всю жизнь буду представлять только свою страну. Если вдруг в нашей сборной появится иностранец, а я попаду на скамейку запасных, то буду очень зол», — цитирует Нгапета Przeglad Sportowy.

Вильфредо Леон ранее защищал цвета казанского «Зенита».

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