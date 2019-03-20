Ковач: «Белогорье» не является фаворитом финала Кубка вызова

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач поделился ожиданиями от противостояния с итальянской «Монцей» в финале Кубка вызова. Первая встреча состоится в Италии сегодня, 20 марта.

«Это важный момент для обеих команд. У нас есть преимущество, так как ответный матч мы проведём дома. Но с другой стороны, мы знаем, что „Монца“ также может здорово сыграть на выезде, как было, например, в Лиссабоне.

У «Монцы» отличный связующий и два интересных доигровщика, но нам нужно обратить внимание на всю команду. У всех игроков «Монцы» есть сильные качества. Мы не являемся фаворитами, у нас есть лишь небольшой перевес в виде ответной домашней игры», — приводит слова Ковача официальный сайт ЕКВ.

Ответная игра состоится в Белгороде 27 марта.