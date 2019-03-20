Вольвич: «Гданьск» — красавцы, а мы уже второй раз отскакиваем

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче коллектив из столицы Татарстана на выезде победил польский «Гданьск» в пяти сетах. В домашнем матче «Зенит» проиграл на тай-брейке, но сумел одолеть соперника в «золотом» сете — 15:12.

«Для меня это команда-загадка. Они красавцы. Мы уже второй раз отскакиваем, каждый раз отскакиваем и отскакиваем. Ради бога, давайте каждый раз так отскакивать. Я только за буду, серьёзно.

Эта Лига чемпионов тяжелее, чем прошлогодняя, мне так кажется. По накалу, по эмоциям, по всему. Сложно слова какие-то подбирать. Просто тяжело, большой выплеск эмоций.

Я Музая уже много раз видел в сборной, по телевизору, потом на видео — не показывал он такой игры. Не было такого, что он две игры выдаёт прямо феноменальные. Он красавец, реально тащил эти матчи. Но два мяча, два самых важных мяча в этом матче, он не забил", — сказал Вольвич в интервью клубному каналу.

Видеообзор матча доступен в канале казанского «Зенита» в YouTube.

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