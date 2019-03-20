Названы кандидаты в мужскую сборную России по волейболу на сезон-2019/20

В офисе Всероссийской федерации волейбола состоялось совещание по формированию списка кандидатов в мужскую национальную сборную по программе подготовки команды к официальным соревнованиям сезона-2019. Сборной предстоит выступить в Лиге наций, на домашнем мировом олимпийском отборочном турнире, в финальном турнире чемпионата Европы и Кубке мира.

Кандидаты в мужскую сборную России по волейболу

Связующие

Александр Бутько (1986 г.р., «Зенит-Казань»)

Игорь Кобзарь (1991, «Кузбасс», Кемерово)

Дмитрий Ковалёв (1991, «Урал», Уфа)

Павел Панков (1995, «Зенит», Санкт-Петербург)

Роман Порошин (1995, «Белогорье», Белгород)

Диагональные

Константин Бакун (1985, «Локомотив», Новосибирск)

Максим Жигалов (1989, «Радом», Польша)

Денис Земченок (1987, «Белогорье»)

Кирилл Клец (1998, «Хипо Тироль Унтерхахинг», Германия)

Максим Михайлов (1988, «Зенит-Казань)

Виктор Полетаев (1995, „Кузбасс“)

Романас Шкулявичус (1992, „Динамо“, Москва)

Блокирующие

Андрей Ананьев (1992, «Факел», Новый Уренгой)

Илья Власов (1995, «Динамо»)

Артём Вольвич (1990, «Зенит-Казань»)

Александр Гуцалюк (1988, «Белогорье»)

Ильяс Куркаев (1994, Локомотив Нс)

Дмитрий Мусэрский (1988, «Сантори Санбердз», Осака, Япония)

Алексей Сафонов (198, «Зенит» СПб)

Инал Тавасиев (1989, «Кузбасс»)

Игорь Филиппов (1991, «Урал»)

Дмитрий Щербинин (1989, «Динамо»)

Иван Яковлев (1995, «Факел»)

Доигровщики

Юрий Бережко (1984, «Динамо»)

Денис Бирюков (1988, «Динамо-ЛО», Ленинградская область)

Денис Богдан (1996, «Факел»)

Дмитрий Волков (1995, «Факел»)

Фёдор Воронков (1995, «Нова», Новокуйбышевск)

Антон Карпухов (1988, «Кузбасс»)

Егор Клюка (1995, «Факел»)

Ярослав Подлесных (1994, «Кузбасс»)

Антон Семышев (1997, «Белогорье»)

Евгений Сивожелез (1986, «Зенит» СПб)

Кирилл Урсов (1995, «Газпром-Югра», Сургут)

Егор Феоктистов (1993, «Урал»)

Либеро

Евгений Андреев (1995, «Газпром-Югра»)

Валентин Голубев (1992, «Белогорье»)

Алексей Кабешов (1991, «Динамо»)

Роман Мартынюк (1987, «Локомотив»)