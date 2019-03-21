Климкин: «Зенит» допустил много ошибок в «золотом» сете — это главная причина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии с польской «Скрой». Встреча в Польше завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Аналогичный результат, но уже в пользу «Зенита» был зафиксирован в Санкт-Петербурге. В итоге судьбу путёвки в полуфинал решил «золотой» сет, который выиграла «Скра» — 15:11.

«К сожалению, мы не смогли выйти в полуфинал. Но мы боролись до конца и старались изо всех сил. Да, у нас были проблемы из-за отсутствия некоторых травмированных игроков. Но я не хочу искать оправданий. Мы допустили много ошибок в «золотом» сете — это главная причина, по которой мы проиграли», — приводит слова Климкина пресс-служба соревнований.