«Белогорье» проиграло в пяти сетах в первом матче финала Кубка вызова

В первом матче финала Кубка Вызова «Белогорье» в пяти сетах уступило «Монце» — 27:29, 25:22, 23:25, 34:32, 12:15. Встреча состоялась в Италии. Белгородская команда дважды сравнивала счёт.

Самым результативным игроком встречи стал Донован Жаворонок из «Монцы», набравший 27 очков. В составе «Белогорья» 23 балла на счету Джона Перрина.

На пути к финалу российский клуб прошёл венгерский «Пензудьор», кипрскую «Омонию», португальскую «Бенфику» и французский «Пуатье».

Ответная встреча состоится в Белгороде 27 марта. «Белогорью» нужно выиграть в трёх или четырёх партиях, чтобы завоевать европейский трофей. В случае победы в пяти партиях команды сыграют «золотой» сет.

В 2017 году Кубок вызова, третий по статусу европейский клубный турнир, выиграл новоуренгойский «Факел».