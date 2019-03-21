Гидетти: каждая секунда матча с московским «Динамо» была непростой

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» Джованни Гидетти прокомментировал победу в ответном четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:8). В первой игре коллектив из Стамбула проиграл на тай-брейке. По сумме двух матчей «Вакифбанк» вышел в полуфинал.

«Каждая секунда этого матча была непростой. После игры в Москве мы пережили непростое время. Мы много тренировались, потратили много времени на просмотр видео. Мы были сосредоточены на игре и думали, что это ещё не конец. Мы понимали, что придётся непросто, но нашей команде всегда удаётся справиться с давлением.

У «Вакифбанка» есть необходимый командный дух. Сегодня мы сыграли как «Вакифбанк». Мои подопечные отказывались проиграть. Чем больше давления моя команда испытывает, тем лучше играет. Хочу поблагодарить команду за прекрасный результат", — цитирует Гидетти официальный сайт ЕКВ.

Московское «Динамо» — единственная российская команда, дошедшая до четвертьфинала женской Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Гидетти: нам нужно будет упорно работать, чтобы победить московское «Динамо»