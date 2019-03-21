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Матвеев уволен с поста главного тренера «Сахалина»

Матвеев уволен с поста главного тренера «Сахалина»
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер женского волейбольного клуба «Сахалин» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев отстранён от занимаемой должности. Такое решение руководства связано с неудовлетворительными результатами команды в последних встречах.

Исполнять обязанности главного тренера «Сахалина» будет Олег Ляпугин. Ранее он занимал должность старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

«Руководство ПСК «Сахалин» благодарит Дениса Матвеева за проделанную работу», — говорится в сообщении.

«Сахалин» в нынешнем розыгрыше российской Суперлиги занимает восьмое место. В 21 матче подопечные Матвеева одержали 7 побед и набрали 21 очков.

Денис Матвеев работал с командой из Южно-Сахалинска с декабря 2017 года. В мае 2018 года контракт с ним был продлён.

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