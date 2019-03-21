Станкович: мы знаем, что противостоять московскому «Динамо» непросто

Центральный блокирующий итальянского «Любе Чивитанова» Драган Станкович поделился ожиданиями от ответного матча с московским «Динамо» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Италии сегодня, 21 марта. В первой игре московская команда уступила в пяти партиях.

«Мы можем добиться одной из важных целей на сезон, выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. Думаю, нам нужно показать свой лучший волейбол, чтобы завоевать путёвку в следующий раунд. Мы знаем, что противостоять московскому „Динамо“ непросто. В России соперник боролся до последнего мяча. Я также уверен, что болельщики могут помочь нам добиться цели», — приводит слова Станковича официальный сайт ЕКВ.

Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с польской «Скрой».