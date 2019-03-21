Робинсон: было видно, что мы хорошо подготовились к игре с московским «Динамо»

Волейболистка турецкого «Вакифбанка» Келси Робинсон прокомментировала победу в ответном четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:8). В первой игре коллектив из Стамбула проиграл на тай-брейке. По сумме двух матчей «Вакифбанк» вышел в полуфинал.

«Я так рада. Мы потратили очень много энергии и были сосредоточены на игре. Думаю, было видно, что мы вышли на игру хорошо подготовленными. Горжусь каждым игроком нашей команды», — приводит слова Робинсон официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Московское «Динамо» — единственная российская команда, дошедшая до четвертьфинала женской Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Вакифбанк» является действующим победителем этих соревнований.

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