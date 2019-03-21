Хтей: с «Монцей» «Белогорье» играло практически без центра

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал поражение в первом финальном матче Кубка вызова с итальянской «Монцей» со счётом 2:3 (27:29, 25:22, 23:25, 34:32, 12:15).

«Все ребята молодцы, бились до последнего очка. Взять две партии на выезде – неплохой результат. «Монца» – тяжёлый соперник, достойный финала, со своими лидерами и сбалансированным составом. У нас выпал из игры блокирующий Александр Сафонов, травму получил Руслан Ханипов, так что играли практически без центра. Надеюсь, что четвёртая партия, которую мы выиграли, станет решающей в нашем противостоянии. «Монца» нам по силам. Нам ещё играть в чемпионате с «Новой», очень плотный график», — приводит слова Хтея «БелПресса».

Ответная встреча состоится в Белгороде 27 марта.