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Макрогузова: сборы прошли замечательно, теперь готовимся к турниру в Бразилии

Макрогузова: сборы прошли замечательно, теперь готовимся к турниру в Бразилии
Волейбол / Пляжный волейбол

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова рассказала о подготовке к сезону и о ближайших планах. В июле 2018 года Макрогузова и Светлана Холомина выиграли чемпионат Европы среди игроков не старше 22 лет.

«Сборы прошли замечательно! Мы выполнили все поставленные задачи, провели несколько спаррингов с иностранными командами. Сейчас мы готовимся к международному турниру в Бразилии, который пройдёт в мае.

К сожалению, наши каникулы продлятся не так долго, как хотелось бы. Уже через несколько дней мы вновь улетаем на сборы, которые пройдут с 25 марта по 14 апреля.

Мои выходные между сборами хоть будут и короткими, но очень насыщенными! Планирую заняться учёбой, сдать на экзамен по вождению автомобиля, постараюсь как можно больше провести времени с семьёй и, конечно, не прекращу тренироваться», — цитирует Макрогузову официальный сайт краснодарского «Динамо».

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