Соколов: в матче с московским «Динамо» мы показали игру высокого уровня

Волейболист итальянского клуба «Любе Чивитанова» Цветан Соколов прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первой четвертьфинальной встрече с московским «Динамо» коллектив из Италии победил в пяти сетах.



В ответной игре, которая прошла в Италии вчера, 21 марта, «Любе Чивитанова» выиграл со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) и вышел в полуфинал.



«Мы очень рады выходу в полуфинал. Это важный результат для руководства клуба и для уверенности команды. Думаю, мы показали игру высокого уровня. Теперь постараемся как можно лучше подготовиться к полуфиналу со „Скрой“, — приводит слова Соколова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Вторую полуфинальную пару составили казанский «Зенит» и итальянская «Перуджа».