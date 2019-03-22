Горбатков: нельзя всех звёздных легионеров собирать в одном-двух клубах

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков рассказал об отличиях отечественных специалистов от иностранных.

«Мне кажется, что раньше наши тренеры больше собирались вместе, давали друг другу больше информации. Они работали на страну, для чего-то единого. И подготовка тренеров, на мой взгляд, должна отличаться от того, что мы видим сейчас. Про иностранцев говорят, что их готовят чётче и конкретнее. Они не сразу встают в высший дивизион, а сначала проходят по ступенькам низших команд. Затем их тестируют, готовы они или нет, и если готовы, то уже продвигаются дальше.



В свои высшие лиги они встают уже готовыми специалистами, которых не надо обучать. У нас же человек может закончить карьеру игрока и сразу стать тренером. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Хороших российских наставников и не будет, если их не будут готовить — тут всё просто. Надо делать ставку на кого-то из тренеров и назначать ему перспективных помощников, чтобы они готовились. И через какое-то время мы сможем получить достойных руководителей нашей сборной.



А если не начнём заниматься своими, то так и будем готовить хороших специалистов и игроков для чужих сборных. Вот они тренируются, занимают высокие места и едут в свои сборные. А мы потом говорим, что у нас, кроме Михайлова, никого нет», — цитирует Горбаткова «Реальное время».

Горбатков также сказал, что, по его мнению, уровень российских игроков упал.

«На мой взгляд, упал. Я не говорю, что легионеры не должны играть в российских клубах. Нет, наши дети приходят, смотрят на них, фотографируются, восхищаются ими. У меня сын в восторге от тех звёзд, которые приезжают к нам сюда. Но нельзя их всех собирать в одном-двух клубах. Ведь этим командам самим потом неинтересно играть с аутсайдерами, потому что их уровень несопоставим. А представьте, если бы один хороший легионер играл за Ярославль, другой бы играл за Нижневартовск…



Они бы сами росли, как в мастерстве, так и как личности. И чемпионат, на мой взгляд, был бы сильнее, зрелищнее, и зрители пошли бы совершенно на другие матчи. А когда приезжает хорошая команда и выигрывает 3:0 за 45 минут, это никому не интересно», — сказал Горбатков.

В турнирной таблице Суперлиги «Нова» занимает 11-ю строчку.