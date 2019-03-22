«Пляжники» Сиволап и Ярзуткин вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Камбодже

Российская пара Максим Сиволап/Артём Ярзуткин вышла в первый раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сием Рип (Камбоджа).

В группе E Сиволап и Ярзуткин сначала уступили дуэту из Латвии Михайлс Самойловс/Матисс Габдулинс – со счётом 0:2 (15:21, 15:21), а затем взяли верх над польской парой Мариуш Прудел/Милош Крук – 2:0 (21:15, 21:19).

В 1/8 финала плей-офф Сиволап и Ярзуткин встретятся с финскими волейболистами Юрки Нурминеном и Сантери Сиреном.

В соревнованиях также участвовала российская пара Пётр Бахнарь/ Александр Крамаренко, не сумевшая преодолеть квалификационный турнир.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «2 звезды» в Сием Рип (Камбоджа) проходит с 21 по 24 марта.