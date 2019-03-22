«Урал» вышел в плей-офф волейбольной Суперлиги, обыграв «Кузбасс»

26-й заключительный тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Уфе. Местный «Урал» одержал 11-ю победу в национальном первенстве сезона-2018/19 и стал обладателем последней путёвки в плей-офф, заняв восьмое место в турнирной таблице. В четвертьфинале «Урал» встретится с казанским «Зенитом».

В матче 26-го тура «Урал» в трёх партиях обыграл кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).

«Кузбасс» вне зависимости от результата матча 26-го тура завершил предварительный этап на втором месте.

«Урал» с 11 победами стал недосягаем для конкурента в борьбе за восьмое место, команды «Газпром-Югра» из Сургута, в активе которой 9 побед и один матч в запасе.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

26-й тур

«Урал» (Уфа) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).