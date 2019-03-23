Сиденко: игра с «Кузбассом» только с виду была простой, матч многое решал

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко подвёл итоги матча заключительного, 26-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги с «Кузбассом», в котором его команда обыграла соперника со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).

Клуб из Уфы одержал 11-ю победу в национальном первенстве сезона-2018/19 и стал обладателем последней путёвки в плей-офф, заняв восьмое место в турнирной таблице. В четвертьфинале «Урал» встретится с казанским «Зенитом».

«Минимум комментариев после такого матча, как ни странно. Игра была только с виду простой, атмосфера тяжёлая, матч многое решал. Главное, победили. Победа над «Динамо» дала дополнительные эмоции, энергию. Та игра стала толчком вперед, сегодняшняя победа была полегче, чем в Москве.

Что говорил команде после поражения в Новосибирске? Ничего. Надеюсь, это был самый плохой матч в истории клуба и такого больше не будет. Мы движемся дальше. Ругать кого-то нет смысла, мы всё проанализировали, ребята играют с эмоциями", — приводит слова Сиденко официальный сайт «Урала».