Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли «Енисею» в Суперлиге

В матче заключительного, 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги санкт-петербургский «Зенит» в гостях уступил «Енисею» со счётом 1:3 (25:23, 20:25, 23:25, 15:25).

Сине-бело-голубые (56) заняли третье место в турнирной таблице и продолжат борьбу в плей-офф. Красноярский клуб (30), занимающий десятую строчку, примет участие в турнире за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

26-й тур



«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:15).

Напомним, действующим чемпионом России является казанский «Зенит».