«Факел» завершил регулярный чемпионат победой над «Локомотивом»

Волейболисты «Факела» завершили предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги победой. В домашнем матче 26-го тура соревнований с новосибирским «Локомотивом» новоуренгойская команда одержала победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).

«Факел» догнал санкт-петербургский «Зенит» по количеству очков (по 56) и побед (по 19), но уступил волейболистам из Северной столицы третью строчку турнирной таблицы по дополнительным показателям.

«Локомотив» с 16 победами в активе остался на шестом месте и станет соперником «Зенита» в четвертьфинале. «Факел» сыграет с «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

26-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).