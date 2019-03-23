Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

«Факел» завершил регулярный чемпионат победой над «Локомотивом»

«Факел» завершил регулярный чемпионат победой над «Локомотивом»
Волейбол / Суперлига мужчины

Волейболисты «Факела» завершили предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги победой. В домашнем матче 26-го тура соревнований с новосибирским «Локомотивом» новоуренгойская команда одержала победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).

«Факел» догнал санкт-петербургский «Зенит» по количеству очков (по 56) и побед (по 19), но уступил волейболистам из Северной столицы третью строчку турнирной таблицы по дополнительным показателям.

«Локомотив» с 16 победами в активе остался на шестом месте и станет соперником «Зенита» в четвертьфинале. «Факел» сыграет с «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
26-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:23).

Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент