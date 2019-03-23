Казанский «Зенит» завершил предварительный этап ЧР 25-й победой

Тремя матчами 26-го тура завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях нанесло поражение команде «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 27:25, 25:21). «Ярославич» одержал вторую победу в сезоне, в пяти сетах одолев «Югру-Самотлор» — 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11). Казанский «Зенит» завершил регулярный чемпионат победой над «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:14, 25:22, 25:18).

Казанский клуб выиграл 25 матчей из 26, уступив только новоуренгойскому «Факелу» (2:3). «Динамо» с 13 победами и 13 поражениями вышло в плей-офф с 7-го места.

«Газпром-Югра», «Динамо-ЛО», «Югра-Самотлор» и «Ярославич» продолжат сезон в двухкруговом турнире за 9–14-е места.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

26-й тур

«Динамо» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (23:25, 25:16, 27:25, 25:21).

«Ярославич» (Ярославль) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11).

«Зенит» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:14, 25:22, 25:18).