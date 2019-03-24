Травица: думаю, «Енисей» готов к играм плей-аута

Главный тренер «Енисея» Любомир Травица прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:15) в матче 26-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги.

«Сегодня самое важное, что не играли плохо и смогли заработать три очка. Доволен командой, как играли в защите и в доигровке. Приём был хороший, и блок очень неплохой. Тем не менее над защитой ещё нужно работать и работать. Без этого тяжело выигрывать матчи. Перелом игры произошёл как раз благодаря блокам и нашей подаче. В нужный момент мы набирали важные очки. Видно, что ребята очень старались и хотели выиграть. Рад, что всё закончилось в нашу пользу. Однако в технических элементах нам ещё предстоит много работы.

Думаю, команда готова к играм плей-аута, но мы можем играть ещё лучше и спокойнее. Во многих элементах не хватает концентрации даже на простые мячи. В некоторых моментах делали глупые ошибки на подачах и в защите. Уверен, команда может играть лучше", — цитирует Травицу официальный сайт «Енисея».