Вербов: вторая команда казанского «Зенита» смотрелась достойно

Играющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов остался доволен действиями команды в матче заключительного, 26-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги. Действующий чемпион России переиграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:18).

«Игру оцениваю положительно. Ребята – молодцы, получили практику и достойно смотрелись. Против нас выходят соперники, которые борются за плей-офф, занимают 8-11-е места, но наша команда Б без замен побеждает «Енисей» и «Динамо-ЛО». Это говорит, что мы работаем в правильном направлении. Было видно, что ребята хотели играть, вошли в ритм. Надеюсь, это помогло отдохнуть первой команде. Мы знаем, что наши ребята готовы», – цитирует Вербова официальный сайт ВФВ.