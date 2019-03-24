Кашин: попав в восьмёрку, «Ленинградка» выполнила поставленную задачу

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин после победы команды над красноярским «Енисеем» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 20:25, 15:13) остался доволен, что клуб вышел в плей-офф женской волейбольной Суперлиги.

«Перед сезоном брал на себя определённые обязательства — сказал, что наше место девятое, но мы попадём в восьмёрку. В принципе, задачу выполнили. Думаю, Минск тоже заслуживает быть в плей-офф. У них очень хорошая команда. Но скажу честно: мне было принципиально попасть в плей-офф — это главное, но и сделать так, чтобы туда не попал «Сахалин». Потому что справедливость должна восторжествовать.

Чего ждать в плей-офф? Если выйдем на «Динамо» (Москва), это будет уже шестая и седьмая игры с ними в сезоне. Надо быть реалистами — играть будет сложно.



Если Калининград, думаю, у нас есть шанс. В определённом случае будут игры за 5-8-е места, и там мы должны показывать уровень. Сейчас наша команда будет готовиться к плей-офф и играть первый матч без меня, а затем я присоединюсь к команде. Уезжаю на операцию", — приводит слова Кашина официальный сайт «Ленинградки».