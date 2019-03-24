Горбатков: наверное, «Нова» была не готова увидеть некоторых игроков «Белогорья»

Главный тренер «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги с «Белогорьем» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Клуб из Новокуйбышевска выступит в двухкруговом турнире за 9–14-е места, который стартует 8 апреля.

«Выступили сегодня плохо. Наделали очень много собственных ошибок. Даже не знаю почему. Может быть, оказались не готовы увидеть на площадке тех игроков «Белогорья», кто вышел? Что касается предварительного этапа в целом, то, считаю, свою задачу мы выполнили. Да, будем играть в плей-ауте, но будем теперь стараться занять как можно более высокое место», – цитирует Горбаткова официальный сайт «Белогорья».