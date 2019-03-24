«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Метар» в 22-м туре ЧР по волейболу

Волейболистки клуба «Уралочка-НТМК» завершили предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги победой. В домашнем матче 22-го тура «Уралочка-НТМК» обыграла челябинское «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 31:29).

«Уралочка-НТМК» с 16 победами в 22 матчах заняла четвёртое место в турнирной таблице и в первом раунде плей-офф встретится с подмосковной командой «Заречье-Одинцово».

«Динамо-Метар» с двумя победами завершило регулярный чемпионат на 11-м месте и сыграет в двухкруговом турнире за 9-12-е места.

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22-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:18, 25:14, 31:29).