Круглов стал самым результативным волейболистом 26-го тура Суперлиги

Подведены статистические итоги 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Самым результативным игроком стал Павел Круглов из московского «Динамо», набравший 24 очка в матче с командой «Газпром-Югра» (3:1).

Самой щедрой на результативные блоки стала встреча в Ярославле, где местный «Ярославич» на тай-брейке одолел команду «Югра-Самотлор» (3:2), одержав вторую победу в сезоне. У хозяев Алексей Плужников набрал 6 очков на блоке, у гостей Александр Кривец – 4. В том же матче на площадке был и лучший игрок на подаче — Линкольн Уильямс из «Самотлора» подал 5 эйсов.

Суперлига. Мужчины. Лучшие по личной статистике в 26-м туре

Бомбардиры

24 – Павел Круглов («Динамо»)

21 – Артур Удрис («Факел»)

19 – Егор Сиденко («Белогорье»)

18 – Богдан Гливенко («Газпром-Югра»)

18 – Александр Маркин («Динамо»).

Блок

6 – Алексей Плужников («Ярославич»)

4 – Николай Бескровный («Газпром-Югра»)

4 – Дмитрий Жук («Енисей»)

4 – Егор Клюка («Факел»)

4 – Алексей Кононов («Зенит», Казань)

4 – Александр Кривец («Югра-Самотлор»)

4 – Павел Круглов («Динамо»)

4 – Артур Удрис («Факел»).

Подача

5 – Линкольн Уильямс («Югра-Самотлор»)

4 – Руслан Галимов («Ярославич»)

4 – Вадим Лихошерстов («Зенит», Казань)

4 – Андрей Сурмачевский («Зенит», Казань).