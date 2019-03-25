Мельничук: московское «Динамо» было объективно сильнее

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук и волейболист команды Богдан Гливенко прокомментировали поражение в матче 26-тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (25:23, 16:25, 25:27, 21:25).



«Команда настраивалась на победу, на борьбу. Хотели показать всё, на что способны, и победить. Многие моменты не получились – в первую очередь не справились с приёмом, много лишнего брака, может, от волнения, может от того, что в команде несколько травм. Объективно «Динамо» было сильнее. Мы провалили начало второй партии прежде всего в приёме. Волейбол такая игра, что одну партию команда играет хорошо, потом может провалиться, потом опять вернуться. В третьей партии мы могли вернуться, в четвёртом сете боролись, но мастерство «Динамо» было выше», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.



«В первой партии задали высокий темп, получилось сыграть хороший сет. Во второй партии последовал спад в элементах подача и приём, поэтому её упустили. Дальше игра пошла на «больше-меньше». Но чего-то не хватило, не смогли дожать. Думаю, во втором сете дали сопернику почувствовать игру, они немного разыгрались, а мы наоборот потеряли свой ритм. Побеждает сильнейший, будем работать для дальнейших побед», — сказал Гливенко.

«Динамо заняло седьмое место в турнирной таблице, „Газпром-Югра“ — девятое.