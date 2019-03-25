Брянский: с «Кузбассом» игра будет совершенно другая

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский и волейболист команды Алексей Остапенко прокомментировали победу в матче 26-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 27:25, 25:21)



«Игра в первом сете обусловлена тем, что мы сейчас в непростом графике находимся. Прилетели без отдыха на игру. Игра прошла в тренировочном режиме. Не секрет, что для нас её результат не имел никакого турнирного значения. Тем не менее стояла задача играть на победу, и ребята с ней справились. Мы готовимся играть с «Кузбассом», но это будет совершенно другая игра», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.



«В целом оценка за матч удовлетворительная, потому что играли с желанием. Единственное, что долго настраивались. Тяжело вкатывались, потому что был длительный перелёт и отсутствовал выходной. В целом хорошо, что собрались, с эмоциями сыграли матч и показали неплохую игру», — сказал Остапенко.

«Динамо заняло седьмое место в турнирной таблице, „Газпром-Югра“ — девятое.