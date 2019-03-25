Климкин — о матче с «Енисеем»: посмотрели, кто нам может помочь в плей-офф

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин и волейболист красноярского «Енисея» Александр Крицкий поделились впечатлениями от матча их команд в 26-м туре мужской Суперлиги. «Енисей» победил со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:15).

«Проверили подготовку игроков неосновного состава. Посмотрели, кто нам в дальнейшем может помочь в плей-офф, а кто нет. Однозначно во второй партии мы не справились с приёмом. Если в первой ещё более-менее принимали и играли первым темпом, то в последующих приём разладился, и на краях мы, конечно, не справлялись. В этом плане очень сильно не хватало основных игроков», — цитирует Климкина официальный сайт ВФВ.

«Хорошо, что выиграли последнюю завершающую игру дома перед своими болельщиками. Пусть команда соперника и была не в самом сильном составе, но всё равно все игроки высокого уровня и достойно боролись. Эта победа для нас — хороший задел перед плей-аутом. Выиграли матч, и это придаст нам ещё больше уверенности перед следующими играми. Постараемся улучшить результат и занять девятое место», — сказал Крицкий.

В турнирной таблице «Зенит» занял 3-е место, «Енисей» — 10-е.