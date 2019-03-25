Пясковский: за «Ярославич» в пятом сете сыграл фактор родных стен

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский и центральный блокирующий команды Юрий Цепков прокомментировали поражение в матче 26-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 2:3 (20:25, 21:25, 25:19, 25:20, 11:15).

«Результат этой игры было крайне важен для каждой из команд, чем, наверное, и объясняется довольно большое количество ошибок с обеих сторон. Мы довольно долго искали свою игру, поэтому и упустили команду соперника в концовках первых двух партий. Потом игра выровнялись, были хорошие моменты и у нас. Пятая партия – всегда немного лотерея. За «Ярославич» в ней сыграл фактор родных стен: наши соперники хорошо подавали – и, как следствие, у них эффективно сработал блок», — цитирует Пясковского официальный сайт ВФВ.



«Перед вторым сетом, когда я появился на площадке, задача ставилась – больше атаковать первым темпом – даже, при возможности, в доигровке – освежить игру, дать больше разнообразия в атаке и обеспечить хорошее блокирование на краях. В третьем и четвёртом сетах мы с этим справлялись, а вот в пятом трибуны очень здорово гнали своих волейболистов вперёд, а мы не очень много выигрывали блоком. Смягчения были – и даже большая часть таких мячей осталась в игре, но доиграть до нормальной контратаки получалось не всегда», — сказал Цепков.

В турнирной таблице «Югра-Самотлор» заняла 13-е место, «Ярославич» — 14-е.