Панков: мы не должны были выигрывать второй сет, но продолжали бороться

Главный тренер «Заречья–Одинцово» Вадим Панков прокомментировал победу в матче 22-го тура женской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:0 (25:21, 28:26, 25:17).



«Сахалин» хорошо играл, он боролся за место в восьмёрке сильнейших. Для нас также эта игра была очень важна для улучшения турнирного положения. Первый сет мы сыграли хорошо.

Такие партии, как вторая, бывают редко, когда команда отыгрывается в концовке с такого отставания. Мы не должны были выигрывать эту партию, но мы продолжили бороться и выиграли ее. Это отрадно, что команда становится сильнее психологически. Игроков не смутил счёт 21:24, они продолжили играть и победили. Третью партию мы начали плохо – потеряли концентрацию, расслабились. Пришлось сделать замену при счёте 0:5 и догонять соперника. Хорошо, что у нас сейчас есть запас игроков, и я могу делать определённую ротацию", — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» заняло 5-е место, «Сахалин» — 10-е.