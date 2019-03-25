Ляпугин: обидно за вторую партию, когда мы вели 24:21, но не смогли сняться

Старший тренер «Сахалин» (Южно-Сахалинск) Олег Ляпугин прокомментировал поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» (Московская область) со счётом 0:3 (21:25, 26:28, 17:25).



«Мы понимали всю важность это игры, и у нас было огромное желание победить. Для нас всё решалось в этой встрече, если бы мы победили, мы бы точно вышли в плей-офф. От этого огромного желания победить мы совершили столько своих ошибок. Особенно обидно за вторую партию, когда мы вели 24:21, мы не смогли сняться. Проиграли за счёт своих ошибок», — приводит слова Ляпугина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице Суперлиги «Заречье-Одинцово» заняло 5-е место, «Сахалин» — 10-е.