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Сикачёв: знали, что Краснодар будет бороться, поэтому с настроем проблем не было

Сикачёв: знали, что Краснодар будет бороться, поэтому с настроем проблем не было
Волейбол / Суперлига женщины

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв и центральная блокирующая Ирина Королёва прокомментировали победу в матче 22-го тура Суперлиги с краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (27:25, 25:13, 27:25)

«С настроем не было никаких проблем. Потому что мы знали, что у Краснодара ещё не всё решено и они явно будут бороться, чтобы выбрать удобного для себя соперника в четвертьфинале. Ну а мы, как обычно, играли на победу, отрабатывали свои определённые схемы и так далее.

На предыгровых тренировках с подачей всё было нормально. Так что будем разбираться. Хотя потом с подачей у нас, вроде, всё наладилось.

Болельщики всегда нам помогают, заводят, гонят вперёд. Спасибо большое за это нашим болельщикам! Мы же играем именно для них», — цитирует Сикачёва официальный сайт ВФВ.

«Краснодар» – очень неудобный соперник. Они сильно прибавили по сравнению с началом сезона, и нам было очень интересно с ними играть. От них можно ожидать всего, что угодно, поэтому мы серьёзно настраивались на них», — сказала Королёва.

В турнирной таблице казанское «Динамо» заняло третье место, краснодарское — шестое.

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