Воронков: у «Локомотива» была задача бороться за первое место

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков и волейболистка команды Екатерина Орлова прокомментировали поражение в матче 22-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 22:25, 13:15).

«Доволен бескомпромиссной борьбой. Важно было в плане психологии выстоять! Была задача бороться за первое место – это был такой поединок, какой и должен быть, например, в плей-офф. Я доволен подходом к игре, команда проявила бойцовский характер. Мы много уступали, но удавалось собраться. Сейчас важно оценить своё состояние, подготовиться к следующей игре», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.

«Мы проиграли в упорной борьбе, проиграли в пятой партии, проиграли два очка. Поэтому эмоции положительные, я считаю, что мы на правильном пути! Изначально надо было сконцентрироваться на приёме. Мы знали, что будут пасовать прежде всего Гончаровой – и от этого выстраивалась игра», — сказала Орлова.



В турнирной таблице «Динамо» заняло первое место, «Локомотив» — второе.