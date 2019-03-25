«Ярославич» оштрафован на 200 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушение «Положения о чемпионате России 2019 года» на мужский клуб «Ярославич» (Ярославль) были наложены штрафные санкции.

«Ярославич» в игре 26-го тура чемпионата России с нижневартовской «Югрой-Самотлор» нарушил п. 2.12: «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ярославская команда победила «Югру-Самотлор» со счётом 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11). «Ярославич» по итогам предварительного этапа чемпионата России занял последнее, 14-е место. Он сыграет в плей-аут, который стартует в Красноярске 9 апреля.