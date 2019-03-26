Ерёмин: некоторых игроков «Белогорья» мы вообще не знали

Либеро новокуйбышевской «Новы» Никита Ерёмин прокомментировал поражение в матче 26-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).



«Мы просматривали всех игроков, которые есть в «Белогорье». Кого-то я знал, так как раньше играл за «Белогорье», на площадке вместе с тренером подсказывал ребятам. Но где-то недоработали, опять ошибались в концовке, что не дало завершить нам третью партию в свою пользу. Сказалась непредсказуемость того, что у «Белогорья» выйдет второй-третий состав, некоторых мы вообще не знали», – приводит слова Ерёмина «БелПресса».

В турнирной таблице «Белогорье» заняло 5-е место, «Нова» — 11-е. Белгородская команда вышла в плей-офф, «Нова» сыграет в плей-аут.