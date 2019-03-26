Риццо: хотим вновь победить «Белогорье» и привезти Кубок вызова в Италию

Либеро итальянской «Монцы» Марко Риццо поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече итальянская команда на своей площадке победила со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

Ответная игра пройдёт в Белгороде завтра, 27 марта.

«Мы готовы сразиться с „Белогорьем“ в ещё одном упорном противостоянии. Нам точно будет нелегко, но мы хотим выиграть и второй матч и привезти трофей в Италию. Соперники невероятно сильны на подаче и блоке, их оборона также очень хороша. Как мы увидели в первом матче, они могут отыгрываться, поэтому нам важно сохранять концентрацию от начала и до конца встречи», — приводит слова Риццо официальный сайт ЕКВ.

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