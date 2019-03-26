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Тетюхин прокомментировал отсутствие Гранкина в списке кандидатов в сборную

Тетюхин прокомментировал отсутствие Гранкина в списке кандидатов в сборную
Волейбол / Сборная России

Генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал расширенный список кандидатов в национальную команду, который был представлен на минувшей неделе.

«В списке кандидаты и в национальную сборную, и во вторую команду. Кроме того, ещё добавятся волейболисты-студенты, которые будут участвовать в Универсиаде в Неаполе. Нынешний список – это тот потенциал, который у нас есть, лучшие силы. Дальше всё будет зависеть от решения главного тренера и возможностей игроков. Ситуации бывают разные, от тех же травм, к сожалению, никто не застрахован.

Почему в списке нет Сергея Гранкина? Это видение главного тренера. Возможно, Сергей не подходит под параметры, которые предъявляет к связующим Туомас Саммельвуо. Это лучше спросить у самого тренера.

Попадание в список Кирилла Клеца – отчасти аванс. Это перспективный молодой игрок с прицелом на будущее. Он сейчас играет в немецком чемпионате за «Тироль Унтерхакинг», и нам нельзя терять его из поля зрения. Возможно, Клец сыграет как раз на Универсиаде", — цитирует Тетюхина «Спорт Бизнес Online».

Тетюхин также рассказал, на какой позиции будет выступать в сборной Дмитрий Мусэрский. В чемпионате Японии олимпийский чемпион играет на позиции диагонального.

«Дима у нас универсальный игрок и в зависимости от ситуации может выходить на площадку на разных позициях. Наверняка Мусэрский будет играть там, где сможет принести больше пользы. В данный момент он включён в состав как блокирующий», — сказал Тетюхин.

Тетюхин: приоритет для нас – это отбор на Олимпиаду, первенство Европы и КМ
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