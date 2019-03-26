Агент: Леону предлагали играть за сборную России

Болеслав Гжиб, являющийся агентом волейболиста итальянской «Перуджи» Вильфредо Леона, сообщил, что польские клубы проявляют интерес к его клиенту.

«Есть разные варианты. Я уже получил несколько конкретных запросов. Однако называть эти клубы я пока не буду. В Польше так много спонсоров, которые хотели бы видеть Вильфредо в ПлюсЛиге, но он сейчас сосредоточен на выступлении за „Перуджу“. Мы далеко вперёд не заглядываем. Он хочет побить все возможные рекорды по количеству побед в Лиге чемпионов. Это его приоритет.

В «Зените» в Леона поверил тренер Алекно. Он ставил его в состав, и в итоге «Зенит» выиграл всё. Россияне рискнули, поставив на Вильфредо, и он быстро отблагодарил их прекрасной игрой», — цитирует Гжиба Przeglad Sportowy.

Агент также сообщил, что в России рассматривали вопрос натурализации Леона. В итоге кубинец сменил спортивное гражданство на польское.

«Итальянцы, россияне и турки предлагали ему играть за их сборные, но Вильфредо сказал, что если не будет выступать за Кубу, то выберет лишь одну страну — Польшу. Его жена из Польши, он живёт здесь и именно с этой страной связывает своё будущее», — сказал Гжиб.

В полуфинале Лиги чемпионов «Перуджа» сыграет с бывшей командой Леона — казанским «Зенитом».

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