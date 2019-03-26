Тетюхин: впечатления от общения с Саммельвуо? Так мы знакомы уже лет 20!

Генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин рассказал о сотрудничестве с новым главным тренером сборной России Туомасом Саммельвуо и отметил его работу в кемеровском «Кузбассе».



«Впечатления от общения с Саммельвуо? Так мы знакомы уже лет двадцать! Играли друг против друга ещё на молодёжном уровне. Потом периодически общались, когда он играл в России. Я следил за его карьерой. Мне нравится как в последние годы выглядит «Кузбасс», в этом, безусловно, есть определённая заслуга Туомаса. Он уделяет очень большое внимание индивидуальному общению с игроками и щепетилен во всем, что связано с атмосферой внутри коллектива. Это действительно очень важно. Правильная атмосфера и мотивация играют большую роль. В этом я полностью поддерживаю Туомаса. Что касается волейбольных моментов, то если у «Кузбасса» есть результаты, значит, Саммельвуо на правильном пути и ему не просто так доверили сборную», — цитирует Тетюхина «Спорт Бизнес Online».

Тетюхин также оценил нынешний уровень чемпионата России.



«О глобальном уровне говорить сложно, но команды в чемпионате точно подравнялись. Многие клубы укрепили свои позиции и приблизились к привычным лидерам. Когда друг с другом играют команды первой шестёрки-восьмёрки, результат спрогнозировать довольно сложно. В этом плане турнир, на мой взгляд, стал интереснее. Клубы пытаются расти и развиваться, конкуренция есть.

Например, в последние дни я видел все еврокубковые матчи наших клубов. Я в любом случае не отходил далеко от волейбола, он оставался важной частью моей жизни. Тем более, сыновья играют – Паша в «Белогорье», а Саша занимается пляжным волейболом. Хотя я и перестал играть, посещал все матчи в Белгороде, следил за новостями и в общем-то оставался в курсе всех событий", — сказал Тетюхин.