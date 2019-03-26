Агент: Мусэрского в Японии поддержат и после поражения. В России это немыслимо

Агент Болеслав Гжиб сообщил, что в Японии ему удалось поговорить с олимпийским чемпионом россиянином Дмитрием Мусэрским, который защищает цвета «Сантори Санбёрдз».

«В Японии у нас была возможность подольше пообщаться с Димой Мусэрским. Он сказал, что наконец отлично себя чувствует и даже после поражения может рассчитывать на поддержку в клубе. В России это было немыслимо. В России если ты улыбаешься после поражения, то к тебе сразу появятся большие претензии.

Могу сказать, что Мусэрский в будущем хотел бы поиграть в чемпионате Польше. Если поступит предложение, он его рассмотрит», — приводит слова Гжиба Przeglad Sportowy.

В России Дмитрий выступал за белгородское «Белогорье», с которым выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.

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