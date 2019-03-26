Любушкина — о проигрыше «Вакифбанку»: за всю карьеру не видела такой чистой игры

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову прокомментировала вылет команды из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинальном матче российская команда дома победила турецкий «Вакифбанк» в пяти сетах. В ответной игре коллектив из Стамбула оказался сильнее в трёх партиях.

«Поражение от «Вакифбанка» в Лиге чемпионов получилось достаточно болезненным. Мы понимали, что турецкая команда обладает очень именитыми и титулованными игроками, поэтому на домашний матч соберётся и сыграет в два раза лучше, чем в Москве. В принципе мы были к этому готовы, но они действовали очень чётко и практически не ошибалась. Наверное, я за всю карьеру ещё не видела такой чистой игры. Соперницы просто не дали нам ничего сделать. Жизнь продолжается, надо идти дальше, но быстро выкинуть из головы такую неудачу трудно.

Я думаю, последствия игры в Стамбуле сказывались и в матче с Калининградом. По себе скажу, что чувствовала, как концентрация выключалась на несколько розыгрышей. Потом «хоп» — и ты снова возвращаешься в игру, но соперник уже догнал. Это всё отголоски матчей в Лиге чемпионов, в которых было затрачено много и физических, и психологических сил. Кроме того, мы ещё и с Краснодаром сыграли между поединками с турчанками. Тяжело в такой ситуации найти эмоции. Чтобы показывать хороший волейбол, нужно подходить к этому и головой, и сердцем", — сказала Любушкина.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.