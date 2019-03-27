«Трентино» выиграл мужской Кубок ЕКВ

Итальянский «Трентино» стал обладателем мужского Кубка ЕКВ. В первом финальном матче итальянская команда на своей площадке обыграла турецкий «Галатасарай» со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:20). В ответной встрече, которая состоялась в Стамбуле вчера, 26 марта, «Трентино» оказался сильнее в пяти партиях — 3:2 (22:25, 21:25, 25:16, 25:16, 15:5).

Коллектив из Тренто впервые выиграл Кубок ЕКВ. В 2015 и 2017 годах «Трентино» проиграл в финале этих соревнований. Также на счету клуба три титула победителя Лиги чемпионов. 5 раз «Трентино» выигрывал клубный чемпионат мира.

В 2018 году победителем мужского Кубка ЕКВ стало белгородское «Белогорье». В нынешнем розыгрыше мужского Кубка ЕКВ кемеровский «Кузбасс» добрался до полуфинала.