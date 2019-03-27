«Бусто Арсицио» в третий раз стал обладателем женского Кубка ЕКВ

Итальянский «Бусто Арсицио» выиграл женский Кубок Европейской конфедерации волейбола. В первом финальном матче итальянская команда на выезде обыграла румынскую «Альбу Блаж» со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:14).

В ответной встрече, которая состоялась в Италии вчера, 26 марта, хозяева победили со счётом 3:1 (25:27, 25:19, 25:23, 25:20).

«Бусто Арсицио» в третий раз в истории выиграл этот турнир. Ранее титулы были завоёваны в сезонах-2009/10 и 2011/12.

Победителем мужского Кубка ЕКВ стал итальянский «Трентино», в финале дважды обыгравший турецкий «Галатасарай». В нынешнем розыгрыше женского Кубка ЕКВ красноярский «Енисей» дошёл до 1/8 финала, в мужских соревнованиях кемеровский «Кузбасс» добрался до полуфинала.